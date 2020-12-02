«Принимать нельзя откладывать!» … Куда ставим запятую?

Принятие на референдуме новой Конституции, основанной на президентской форме правления, будет означать, что народ за президентскую форму.

На днях прозвучала идея о проведении референдума с вынесением вопроса о форме правления, то есть, какую форму правления выберет народ?

Постановку данного вопроса для вынесения на всенародное голосование, считаю, излишней. Почему? Попробую обосновать.

1) Народные волнения 5-6 октября 2020 года - свидетельство того, что народ уже высказался против существующей системы, то есть той системы, которую учредила действующая Конституция. Народ уже сказал «нет» парламентской системе. Зачем снова спрашивать? Очевидно, что кто-то скажет: нет, народ был против подкупа голосов, партийной системы, но не против формы правления. Так это все и есть результат установленной системы, более того - фундамент дальнейшего разложения.

Не меняя Конституции (системы), проводить выборы в парламент, как того требуют отдельные группы, и преступно, и предательство перед народом.

2) 10 лет после принятия действующей Конституции показали ущербность и неспособность ее положений дать толчок к развитию страны и обеспечению благосостояния народа. Развал государственного аппарата, полный крах экономики, безответственность власти, коррупция, отсутствие государственной дисциплины и стремительное падения благосостояния народа – результат системы, установленной нынешней Конституцией. Тогда на референдуме у народа нужно спрашивать: «Хотите ли вы дальнейшего развала»?

3) Зачем выносить на референдум вопрос о системе, если народ уже на себе ее испытал и все эти 10 лет жил при этой парламентской республике? Всем, кто утверждает, что мы не смогли ее построить и фактически не жили в парламентской республике, ответ: «Все эти 10 лет народ сопротивлялся ее положениям».

Выносить на референдум можно вопрос о формах, которые могут быть эффективны. Зачем спрашивать у народа о том, о чем он уже высказался и продолжает высказываться, порой агрессивно.

4) Принятие на референдуме новой Конституции, основанной на президентской форме правления, будет означать, что народ за президентскую форму. Если народ проголосует «против» - это значит, народ за парламентскую республику. Зачем дважды спрашивать у народа, за какую он форму правления.

5) За почти 30 лет нашей независимости мы десятки раз меняли Конституцию и каждый раз она бурно обсуждалась, обсуждалась всенародно. Те, кому это интересно, уже знают наизусть все положения, которые постоянно обсуждаются. И всем понятно, что главный вопрос – это полномочия президента и Жогорку Кенеша. Все остальные вопросы не требуют долгого обсуждения. Они стабильны. Поэтому, когда говорят, нужно время для обсуждения – это пустая трата времени. Все государства, которые встали на путь независимости, стараются больше работать и уделять внимание экономики, а у нас нескончаемые дискуссии. Давайте работать, поднимать экономику. Разве не достаточно 10 лет обсуждения Конституции Текебаева, которая все развалила. Мы ее даже «теряли», эксперты не раз высказывались о ее неэффективности. Что еще непонятно? Нельзя тратить время – это недопустимо, нужно срочно мобилизоваться и начинать экономические преобразования. Время против нас. Оппозиция всегда была и будет, и ее задача - все время критиковать, а если все время озираться, то мы никогда не сможем решать насущные вопросы народа.

6) Все эти годы мы заблуждались, пытаясь установить правильную форму правления. Но главный вопрос в другом. Вопрос должен стоять не о форме правления, а об ответственности и эффективности власти. Три революции в Кыргызстане произошли при всех формах правления. Революции произошли из-за злоупотребления, коррупции и безответственности власти.

У народа нужно спрашивать и ставить вопрос не о форме правления, так как сами эксперты, юристы, политики толком не ответят на это вопрос. Народу нужно показать проект с ответственной или безответственной властью. Вот что нужно. Поэтому остановите референдум по выбору формы правления – это пустая трата времени. Народу нужна ответственная власть, способная обеспечить безопасность, работу, зарплату, обучение детей и нормальные больницы. Проект Конституции, который обсуждает Конституционное совещание, предусматривает президентское правление, но главное то, чтобы был подготовлен проект, где глава государства берет на себя ответственность за исполнительную власть. И это даже по элементарным человеческим понятиям честно и справедливо, когда человек смело берет ответственность, а не как трус сидит, втихаря, и командует государством, как это установлено настоящей Конституцией. По действующей Конституции президент держит в узде и правительство, и парламент, но у самого нет полномочий. Правительство, озираясь, смотрит на президента, а парламент хотя и имеет полномочия, не может их реализовать, Жогорку Кенеш "мочит" правительство, но депутаты не несут ответственности за высказанные слова и голосование в парламенте, могут в любое время развалить коалицию и отправить в отставку правительство. Все друг друга пугают, но одновременно боятся принять решение. Как можно развивать экономику, если невозможно сформировать команду, если за 10 лет сменилось 10 премьер-министров?

На основе изложенного, я склонен к мнению, что мы должны вместе с выборами главы государства 10 января 2021 года провести референдум по принятию новой Конституции. Поскольку именно сейчас сложился исторический шанс сломить авторитарный дух Конституции, в которой утверждается, что новая другая Конституция не может приниматься. Это как в русской пословице: «Куй железо - пока горячо». Или как говорили наши мудрые предки: «Соз убагында айтылбаса, атасы олот». Именно сейчас исторический шанс поменять неработающую Конституцию. По моему скромному наблюдению, другого такого шанса может и не быть.

Я, как член Конституционного совещания, пришел к этому мнению, мнению о необходимости реформы неработающей Конституции не вчера, не позавчера, не год назад, а задолго. Я искренне надеюсь, что вновь принятая новая Конституция будет служить для общества и создаст предпосылки для всестороннего развития нашего многострадального Отечества. Уж слишком много выпало на его долю за столь короткий срок.

Поэтому в названии данной статьи в словах «принимать нельзя откладывать» запятая должна быть поставлена после слова «ПРИНИМАТЬ».

Медер Алиев, член Конституционного совещания, независимый юрист

Источник: газета «Майдан.kg» №45 от 02.12.2020 / стр. 7