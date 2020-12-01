Мадияра Кулуева восстановили в должности начальника Ленинского РУВД
Министр внутренних дел уже подписал соответствующий приказ
Мадияра Кулуева восстановили в должности начальника Ленинского РУВД Бишкека. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.
Как стало известно, глава МВД Улан Ниязбеков уже подписал соответствующий приказ накануне. Завтра полковника милиции Кулуева должны представить личному составу.
Ранее, Верховный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому Мадияр Кулуев должен быть восстановлен в должности. Это решение вступило в законную силу 24 ноября и обжалованию не подлежит.
Напомним, в апреле текущего года Кулуев был освобожден от должности начальника Ленинского РУВД якобы за нарушение дисциплинарного устава во время режима ЧП. Сам он назвал это беспределом и заявил о намерении судиться. Он тогда отметил, что в МВД ему не назвали ни одной внятной причины, на основании которой отправили в отставку.
Источник: vesti.kg
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