(Видео) Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с гонки за пост президента 

Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с гонки за пост президента
Экс-депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с досрочных выборов президента.
Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь экс-депутата Ибраим Нуракун уулу, состоялась встреча Шер-Нияза с Садыром Жапаровым, где они обсудили предпринимаемые шаги. Встреча состоялась по инициативе экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова.
Источник: Кабар
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