(Видео) Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с гонки за пост президента

Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с гонки за пост президента

Экс-депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз снял свою кандидатуру с досрочных выборов президента.

Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь экс-депутата Ибраим Нуракун уулу, состоялась встреча Шер-Нияза с Садыром Жапаровым, где они обсудили предпринимаемые шаги. Встреча состоялась по инициативе экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова.

Источник: Кабар