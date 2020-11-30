Камчыбек Ташиев: Тысячи людей молились за мое здоровье

Глава ГКНБ поблагодарил своих сторонников, пожелавших ему здоровья

Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев поблагодарил кыргызстанцев, которые писали ему на протяжении недели с пожеланиями быстрее выздороветь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемый мой кыргызский народ! Вы узнали о моем местонахождении в больнице. Тысячи людей молились мне, желали здоровья. Многим не смог ответить. Выражаю вам свою благодарность. Теперь я знаю свой диагноз, моя жизнь принадлежит кыргызскому народу. Теперь буду работать еще усерднее, нужно успеть все сделать», - написал Ташиев.

Напомним, 26 октября появилась информация о том, что Камчыбек Ташиев находится в больнице. При этом не было известно, какой у него диагноз. Однако позже выяснилось, что его беспокоили проблемы с сердцем.​

Источник: vesti.kg