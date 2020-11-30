Кыргызстанцы смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Страны – участницы интеграционного объединения утвердили соглашение о единой пенсионной системе
Граждане Кыргызстана смогут теперь получать пенсию в любой стране ЕАЭС. В соответствии с договором пенсионные выплаты будут начисляться по принципу пропорциональности. Каждое государство в составе союза выплатит пенсию, соответствующую рабочему стажу.
Более того, полученные деньги могут перечисляться в страну постоянного проживания.
Поскольку каждое государство – член ЕАЭС будет выплачивать гражданину часть пенсии, соразмерную периоду работы и отчислениям пенсионных взносов, нужно, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями в странах – участницах союза. Им необходимо заключать трудовые и гражданско-правовые договоры.
Поясним, 20 декабря 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета состоялось подписание проекта соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС. Единая пенсионная схема позволит получать пенсию в любой стране объединения.
Источник: Вести
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