Кыргызстанцы смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС

Кыргызстанцы смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС

Страны – участницы интеграционного объединения утвердили соглашение о единой пенсионной системе

Граждане Кыргызстана смогут теперь получать пенсию в любой стране ЕАЭС. В соответствии с договором пенсионные выплаты будут начисляться по принципу пропорциональности. Каждое государство в составе союза выплатит пенсию, соответствующую рабочему стажу.

Более того, полученные деньги могут перечисляться в страну постоянного проживания.

Поскольку каждое государство – член ЕАЭС будет выплачивать гражданину часть пенсии, соразмерную периоду работы и отчислениям пенсионных взносов, нужно, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями в странах – участницах союза. Им необходимо заключать трудовые и гражданско-правовые договоры.

Поясним, 20 декабря 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета состоялось подписание проекта соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС. Единая пенсионная схема позволит получать пенсию в любой стране объединения.

Источник: Вести