«Принимать нельзя откладывать!» …куда ставим запятую?

Бишкек, "Саясат. kg". На днях прозвучала идея о проведении референдума с вынесением вопроса о форме правления, то есть какую форму правления выберет народ?

Постановка данного вопроса для вынесения на всенародное голосование, считаю, излишним.

Почему? Попробую обосновать.

1) Народные волнения 5-6 октября 2020 года- свидетельство того, что народ уже высказался против существующей системы, то есть той системы которую учредила действующая Конституция. Народ уже сказал «нет» парламентской системе. Зачем снова спрашивать? Очевидно, что кто то скажет, нет, народ был против подкупа голосов, партийной системы, но не против формы правления. Так это все и есть результат установленной системы, более того - фундамент дальнейшего разложения.

Не меняя Конституции (системы) проводить выборы в парламент, как того требуют отдельные группы и преступно и предательство перед народом.

2) 10 лет, после принятия действующей Конституции, показали ущербность и неспособность ее положений дать толчок к развитию страны и обеспечению благосостояния народа. Развал государственного аппарата, полный крах экономики, безответственность власти, коррупция, отсутствие государственной дисциплины и стремительное падения благосостояния народа – результат системы установленной нынешней Конституцией. Тогда на референдуме у народа нужно спрашивать: «хотите ли вы дальнейшего развала»?

3) Зачем выносить на референдум вопрос о системе, если народ уже на себе испытал и все эти 10 лет жил при этой парламентской республике? если народ все эти. Всем кто утверждает, что мы не смогли ее построить и фактически не жили в парламентской республике ответ: «все эти 10 лет народ сопротивлялся ее положениям».

Выносить на референдум можно вопрос о формах которые могут быть эффективны. Зачем спрашивать у народа о том, о чем он уже высказался и продолжает высказываться, порой агрессивно.

4) Принятия на референдуме новой Конституции основанной на президентской форме правления будет означать, что народ за президентскую форму, если народ проголосует «против» -это значит народ за парламентскую республику.

Зачем дважды спрашивать у народа, за какую он форму правления.

5) За почти 30 лет нашей независимости мы десятки раз меняли Конституцию и каждый раз она бурно обсуждалась, обсуждалось всенародно. Те, кому это интересно, уже знают наизусть все положения, которые постоянно обсуждаются. И всем понятно, что главный вопрос – это полномочия Президента и Жогорку Кенеша. Все остальные вопросы не требуют долгого обсуждения. Они стабильны. Поэтому когда говорят нужно время для обсуждения – это пустая трата времени. Все государства, которые встали на путь независимости стараются больше работать и уделять внимание экономики, а у нас нескончаемые дискуссии. Давайте работать, поднимать экономику. Разве не достаточно 10 лет обсуждения Конституции Текебаева, которая все развалила. Мы ее даже «теряли», эксперты не раз высказывались о ее неэффективности. Что еще не понятно? Нельзя тратить время – это недопустимо, нужно срочно мобилизоваться и начинать экономические преобразования. Время против нас. Оппозиция всегда была и будет, и ее задача все время критиковать, а если все время озираться то, мы никогда не сможем решать насущные вопросы народа.

6) Все эти годы мы заблуждались пытаясь установить правильную форму правления. Но главный вопрос в другом. Вопрос должен стоять не о форме правления, а об ответственности и эффективности власти. Три революции в Кыргызстане произошли при всех формах правления, Революции произошли из-за злоупотребления, коррупции и безответственности власти.

У народа нужно спрашивать и ставить вопрос не о форме правления, так как сами эксперты, юристы, политики толком не ответят на это вопрос. Народу нужно показать проект с ответственной или безответственной властью. Вот что нужно. Поэтому остановите референдум по выбору формы правления – это пустая трата времени. Народу нужна ответственная власть, способная обеспечить безопасность, работу, зарплату, обучение детей и нормальные больницы. Проект Конституции, который обсуждает Конституционное совещание предусматривает президентское правление, но главное то, чтобы был подготовлен проект, где глава государства берет на себя ответственность за исполнительную власть. И это даже по элементарным человеческим понятиям честно и справедливо, когда человек смело берет ответственность, а не как трус сидит втихаря и командует государством, как это установлено настоящей Конституцией. По действующей Конституции, Президент держит в узде и Правительство и парламент, но у самого нет полномочий. Правительство озираясь смотрит на Президента и парламент и хотя имеет полномочия, не может их реализовать, а Жогорку Кенеш мочит Правительство, но депутаты не несут отсветственности за высказанные слова и голосование в парламенте, могут в любое время развалить коалицию и отправть в отставку Правительство. Все друг друга пугают, но одновременно бояться принять решения. Как можно развивать экономику, если невозможно сформировать команду, если за 10 лет сменилось 10 премьер министров.

На основе изложенного, я склонен к мнению, что мы должны вместе с выборами главы государства 10 января 2021 года провести референдум по принятию новой Конституции. Поскольку именно сейчас, сложился исторический шанс сломить авторитарный дух Конституции, в которой утверждается что новая другая Конституция не может приниматься. Это как в русской пословице «Куй железо - пока горячо». Или как говорили наши мудрые предки «Соз убагында айтылбаса, атасы олот». Именно сейчас исторический шанс поменять неработающую Конституцию. По моему скромному наблюдению, другого такого шанса может и не быть.

Я, как член Конституционного совещания пришел к этому мнению, мнению о необходимости реформы неработающей Конституции не вчера, не позавчера, не год назад… а задолго. Я, искренне надеюсь, что вновь принятая новая Конституция будет служить для общества и создаст предпосылки для всестороннего развития нашего многострадального Отечества. Уж слишком много выпало на его долю за столь короткий срок.

Поэтому в названии данной статьи в словах «принимать нельзя откладывать» запятая должна быть поставлена после слова «ПРИНИМАТЬ».

Медер Алиев -

член Конституционного совещания, независимый юрист