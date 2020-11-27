«Финполиция»: В отношении экс-вице-премьера возбуждено уголовное дело

По данному досудебному производству Т.С. будет вызван на допрос.

Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на госслужбе, приобрел многочисленное имущество, но не задекларировал его

ГСБЭП (Финансовая полиция) начала досудебное производство по факту незаконного обогащения в отношении бывшего вице-премьер-министра КР Т.С., который, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, в последующем оформив его на близких родственников и не указав в декларациях.

По данному досудебному производству Т.С. будет вызван на допрос.

Из собственных источников Vesti.kg стало известно, что речь идет о бывшем вице-премьере Тайырбеке Сарпашеве.

Источник: vesti.kg