Садыр Жапаров: Русский язык обязательно должен оставаться официальным языком в нашей стране

Бишкек, "Саясат. kg". Садыр Жапаров прокомментировал предложение лишить русский язык статуса официального.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке»:

"Вчера один из членов Конституционного совещания предложил убрать официальный статус русского языка. Это предложение совершенно неверное. Русский язык один из шести языков, используемых на трибуне ООН. Кроме того, это язык который объединяет народы и которым мы пользуемся столетиями. Во взаимоотношениях и связях с Евразийскими государствами без русского языка невозможно обойтись. Поэтому, русский язык обязательно должен оставаться официальным языком в нашей стране", - .