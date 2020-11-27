На пенсию Сооронбаю Жээнбекову до конца года выделят 296 тысяч сомов

В Минфине рассказали, сколько денег получит экс-президент от государства за несколько месяцев

Больше месяца подавший в отставку Сооронбай Жээнбеков носит статус экс-президента КР. Как известно, этот статус обеспечивает его рядом привилегий, в том числе хорошей пенсией, которая положена по закону.

Vesti.kg решили выяснить, какую конкретно сумму выделяют из госбюджета для выплаты пенсии Жээнбекову. Получить ответ от госорганов удалось не сразу.

В Соцфонде сообщили, что не владеют данной информацией и посоветовали обратиться в Минфин.

В пресс-службе Министерства финансов спустя некоторое время все же предоставили ответ.

- До конца этого года Минфин выделит для экс-президента Сооронбая Жээнбекова пенсию в размере 296 тысяч сомов,- проинформировали там. - Мы лишь выделяем деньги, а Управление делами президента и правительства устанавливает ее размер. Не можем сказать, какая пенсия у Жээнбекова будет в следующем году.

Напомним, 15 октября, экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Ранее в Бишкеке вспыхнули народные волнения, которые завершились захватами Белого дома, здания ГКНБ и др. Участники многотысячного митинга требовали аннулировать результаты парламентских выборов.

Источник: vesti.kg