На пенсию Сооронбаю Жээнбекову до конца года выделят 296 тысяч сомов

В Минфине рассказали, сколько денег получит экс-президент от государства за несколько месяцев
Больше месяца подавший в отставку Сооронбай Жээнбеков носит статус экс-президента КР. Как известно, этот статус обеспечивает его рядом привилегий, в том числе хорошей пенсией, которая положена по закону.
Vesti.kg решили выяснить, какую конкретно сумму выделяют из госбюджета для выплаты пенсии Жээнбекову. Получить ответ от госорганов удалось не сразу.
В Соцфонде сообщили, что не владеют данной информацией и посоветовали обратиться в Минфин.
В пресс-службе Министерства финансов спустя некоторое время все же предоставили ответ.
- До конца этого года Минфин выделит для экс-президента Сооронбая Жээнбекова пенсию в размере 296 тысяч сомов,- проинформировали там. - Мы лишь выделяем деньги, а Управление делами президента и правительства устанавливает ее размер. Не можем сказать, какая пенсия у Жээнбекова будет в следующем году.
Напомним, 15 октября, экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Ранее в Бишкеке вспыхнули народные волнения, которые завершились захватами Белого дома, здания ГКНБ и др. Участники многотысячного митинга требовали аннулировать результаты парламентских выборов.
Источник: vesti.kg
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