Бакыт Аманбаев, руководитель аппарата правительства: «Верю в то, что Жапаров будет как лидер Сингапура»

Другими словами, необходимо президентское или классическое парламентское правление.

— 22 ноября в Бишкеке состоялся марш с участием гражданских активистов и депутатов парламента. Так они выразили протест внесению изменений в Основной закон. А что по этому поводу думает гражданское общество?

— Нужна ответственная власть, чтобы развивать экономику и улучшать условия жизни народа. Другими словами, необходимо президентское или классическое парламентское правление. За последние 10 лет в истории страны 9 раз сменились главы правительств, никто из них не взял на себя ответственность. Почему? Потому что Основной закон был так составлен. Поэтому поднимается вопрос изменения Конституции, государственной системы. В таких вопросах молодежь, представители интеллигенции должны думать об интересах государства. Цель Садыра Жапарова: создать ответственную систему власти. Например, в 1959 году в Сингапуре во власть пришел Ли Куан Ю, думал он нестандартно, заявив: «Сделаю страну развитой». Он осуществил свою мечту. У нас есть цель – добиться коренных изменений в Кыргызстане. Это достижимо. Потому что Кыргызская Республика находится в более выгодном положении, чем тогдашний Сингапур. Садыр Жапаров пережил немало трудностей. Я верю в то, что он будет как Ли Куан Ю, лидер Сингапура 1959-1990 гг. Жапаров за десять дней решил вопросы, которые не решались 10 лет.

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 8