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Сейтек Атамбаев: В моих словах есть правда

Прошу прощения, если вчера кого-то оскорбил.


Сын бывшего президента попросил прощения за свои высказывания

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейтек извинился за высказывания, отмечая, что правда бывает горькой. Об этом молодой человек написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Прошу прощения, если вчера кого-то оскорбил. Как говорят в народе, истина горька. В моих словах тоже есть правда», - написал он.

Вероятно, Атамбаев-младший извинился за слова, произнесенные им ранее в прямом эфире в соцсети Facebook.

«Конституция, принятая в 2010 году, - не Коран, чтобы ее нельзя было менять. При необходимости ее (Конституцию) можно менять ежегодно. Возмущающиеся лишь терпеть не могут одного человека. Что вы изменили за 10 лет с этой Конституцией?» - сказал он.

Источник: vesti.kg

           

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