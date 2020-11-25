Чолпонбек Абыкеев, писатель: «Коррупционеры начали выступать против Жапарова, под предлогом Конституции»

Нам нельзя проиграть коррупционерам.

— 22 ноября в Бишкеке состоялся марш с участием гражданских активистов и депутатов парламента. Так они выразили протест внесению изменений в Основной закон. А что по этому поводу думает гражданское общество?

— Вы думали, что достаточно будет крикнуть: «Заставим коррупционеров отрыгнуть награбленное. Всех уничтожим», — как коррупционеры испугаются, вернут в казну наворованное, а не вернувшие сбегут? Не будет такого. Почему все оказавшиеся на верхушке власти кричат: «Уничтожу коррупцию», — словно обезглавили дракона, но не доводят дело до конца и сами превращаются в дракона? Потому что когда кто-то грозится схватить за глотку коррупционеров, сами коррупционеры собираются и хватают его за глотку, чтобы он сидел и помалкивал. Например, так поступили с С. Жээнбековым. А ведь он хорошо начинал. Но позднее он ничего не мог говорить, кроме слов «нет фактов». Сегодня же все объединились против Садыра Жапарова. Выдумают удивительные вещи. Самой большой отговоркой для них остается предложение изменить Основной закон. Пустили на сцену «опытного» артиста О. Текебаева. Все объединились. Коррупционеры никогда не будут думать о народе. Напротив, хотят, чтобы народ был беден и пресмыкался перед ними. Хотят за счет народа есть и пить, жить припеваючи.

Я бы обратился ко всему народу. Разуйте глаза! Сегодня коррупционеры вступили в схватку не с Садыром Жапаровым. Коррупционеры вступили в схватку с народом. Нельзя дальше терпеть. Иначе потеряем и страну, и народ. Принятая 10 лет назад О. Текебаевым Конституция привела во власть исключительно олигархов и коррупционеров, только для них была открыта дорога. Они хотят сохранить этот закон. Сегодня все объединились и вступили в бой, чтобы не лишиться комфортной жизни. Народ должен это понять. Нам нельзя проиграть коррупционерам. Давайте не дадим обмануть себя на этот раз!

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 8