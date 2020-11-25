Бегалы Наргозуев, экс-депутат: «Кыргызстан откатился назад из-за парламентаризма»

А пришедшие в следующий парламент СДПК и «Ата Мекен» поставили под сомнение парламентаризм, раздробляя и разобщая другие фракции изнутри.

— Как вы думаете, насколько парламентаризм смог показать себя в Кыргызстане?

— У нас озвучиваются мнения, мол, парламентаризм развивается. Это неправда. Партийная система появилась при Бакиеве. Ничего не изменилось. До этого было 90 депутатов, сделали 120. Только это и изменилось. В предыдущем парламенте были СДПК, Партия коммунистов и «Ак Жол». Но «Ак Жол» разводил смуту в других фракциях. А пришедшие в следующий парламент СДПК и «Ата Мекен» поставили под сомнение парламентаризм, раздробляя и разобщая другие фракции изнутри. Путем диверсий уничтожили «Ар-Намыс» и «Республику». Какие изменения принес парламентаризм? Работали против парламента. Работали против своей же Конституции. В Конституции говорится, что внешнюю политику ведет глава правительства, а эти совершили преступление против Конституции, наделили такими полномочиями президента. За 9 лет коррупция выросла до небывалых масштабов. Наш долг перед Китаем в 2010 году составлял 150 млн долларов, а сейчас достиг 2 млрд долларов. Это результат демагогии власти о том, что мы перешли к парламентаризму.

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 7