Жапаров: Как раз-таки именно текебаевскую Конституцию можно назвать ханской

Также кандидат в президенты обратился к Омурбеку Текебаеву с требованием.



Кандидат в президенты Садыр Жапаров в интервью "7 каналу" высказался по поводу споров вокруг проекта новой Конституции. По его словам, нынешний проект Конституции в 2013 году был предложен как альтернатива текебаевской Конституции.

- Я не писал нынешний проект, а всего лишь внес два предложения. Авторами тогда выступили ряд академиков, юристов и политиков, как Бекбосун Борубашев, Азимбек Бекназаров и другие. Также в написании этого проекта выступили общественные организации. Это первое. Второе, мои предложения в нынешний проект Конституции заключается в следующем. Сегодняшняя система управления делится на парламент, правительство и президента. Сегодня у нас как бы парламентаризм, когда выигравшие партии в ЖК формируют кабинет министров. Мы же хотим, чтобы Конституция служила интересам народа. В 2013 году Текебаев в своих интересах изменил Конституцию, тем самым загнав нашу страну в такое болото. Мое предложение, чтобы функции премьер-министра исполнял президент. По поводу же того, что новая Конституция якобы является ханской. Как раз-таки именно текебаевскую Конституцию можно назвать ханской, когда вся власть у президента: что спикера, что премьер-министра ставит глава государства. Суды всех уровней также выбирает президент. Если бы я преследовал личные интересы, то вполне мог обойтись именно этой Конституцией. Мне нужно провести политические реформы, чтобы заниматься только экономикой, - сказал Жапаров.

Также кандидат в президенты обратился к Омурбеку Текебаеву с требованием.

- Для чего он поменял Конститцию? Текебаев хотел занять в парламенте большинство мест, самому стать спикером и 5-10 лет управлять, но бог не дал ему осуществить задуманное. Также именно Текебаев и его команда в то время помешали нам провести судебную реформу, когда мы хотели сделать суды независимыми. Члены Временного правительства испугались этого. В итоге не только мы сами пострадали от этой судебной системы, но и сам Текебаев. И причина всему его Конституция. И вот теперь я вынужден буду заявить, что Текебаев должен прекратить сегодня свои провокации. А тем более настраивать на это молодежь. Все это чревато последствиями, - обратился он к депутату.

Высказался Садыр Жапаров и по поводу народного Курултая.

- Многие политики вроде Текебаева и простые граждане, которые не понимают сути вопроса, заявляют, зачем нам Курултай если у нас есть парламент. Так вот Курултай не будет издавать законы и предлагать их. Всего лишь раз в год со всех регионов будут собираться граждане республики, чтобы заслушать отчет президента и парламента. Государство не будет тратиться, Курултай будет работать на общественных началах. Президенты должны отчитываться перед народом, а то уже после их ухода мы узнаем о их делах: о плоскогубцах за 600 долларов и съеденном миллиарде долларов на ремонт дороги, - отметил он.

Источник: vb.kg