Садыр Жапаров назвал имена авторов предлагаемой Конституции

Садыр Жапаров назвал имена авторов предлагаемой Конституции

Приостановивший полномочия премьер-министра Садыр Жапаров в интервью «7 каналу» ответил на критику в обществе относительно проекта новой Конституции. Он заявил, что редакция Основного закона, которую в эти дни рассматривает Конституционное совещание, обсуждается в стране с 2010 года.

«В 2010 году это был проект, предложенный в качестве альтернативы Конституции Текебаева. Этот проект написал не я. Я внес всего два предложения. Его авторами являются более двадцати человек во главе с Бекбосуном Борубашевым, Кадыром Кошалиевым, Азимбеком Бекназаровым и Байасом Туралом. Там не один человек, а академики, доктора юридических наук и организации», - сказал Жапаров.

Садыр Жапаров также рассказал о своих предложениях.

«Мы предлагаем, чтобы был один руководитель и парламент. А что сегодня? Говорим, что действует парламентское правление, но на деле три партии объединяются, делят страну на три части и назначают на должности кого попало. Это и привело к сегодняшнему положению. Чтобы это не продолжалось, мы предлагаем народную Конституцию, которая будет работать в интересах государства. Я предлагаю объединить президента и правительство, чтобы был один аппарат, а также ввести курултай», - поделился он.

Жапаров считает, что Конституция, принятая 27 июня 2010 года, написана в интересах одного человека.

17 ноября Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение новый проект Основного закона страны. 80 депутатов инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Но автор законопроекта до сих пор не известен.

В новом проекте Конституции расширены президентские полномочия, в государственное управление включен институт народного курултая. Президент является главой государства и руководит исполнительной властью, определяет внутреннюю и внешнюю политику государства. Он может избираться на пятилетний срок дважды, определяет структуру и состав правительства. Также в проекте указано, что главой исполнительной власти являются президент и его аппарат. Число депутатов парламента сокращено - со 120 до 90.

В общественно-политической среде такие изменения расцениваются как узурпация власти, попытка концентрации власти в одних руках и удар по будущему страны. 22 ноября несколько сотен человек вышли на мирную акцию протеста в центре Бишкека с требованием оставить Конституцию страны в покое и не проводить референдум по ее изменению.

20 ноября исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ о создании Конституционного совещания. Его возглавил заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета, доктор юридических наук, кандидат исторических наук Бекбосун Борубашев.

Источник: Азаттык