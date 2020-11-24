Административный суд признал недействительным постановление ЦИК о предоставлении мандата депутата ЖК Текебаеву

Административный суд признал недействительным постановление ЦИК о предоставлении мандата депутата ЖК Текебаеву

Административный суд Бишкека признал недействительным постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о предоставлении мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбеку Текебаеву, сообщили в Верховном суде.

Ранее соообщалось, что Темирлан Ормуков подал иск в административный суд о признании незаконным постановление и действия ЦИК в части удовлетворения заявления Текебаева и предоставления ему мандата депутата ЖК от 15 октября.



Источник: kg.akipress.or

g