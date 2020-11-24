Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Политика
Просмотров: 1

Административный суд признал недействительным постановление ЦИК о предоставлении мандата депутата ЖК Текебаеву

Административный суд признал недействительным постановление ЦИК о предоставлении мандата депутата ЖК Текебаеву

Административный суд Бишкека признал недействительным постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о предоставлении мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбеку Текебаеву, сообщили в Верховном суде.

Ранее соообщалось, что Темирлан Ормуков подал иск в административный суд о признании незаконным постановление и действия ЦИК в части удовлетворения заявления Текебаева и предоставления ему мандата депутата ЖК от 15 октября.

 

Нет описания фото.                Нет описания фото.

На изображении может находиться: текст

 


Источник: kg.akipress.or
g

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить