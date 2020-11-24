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Садыр Жапаров: На Каныбека Иманалиева возбуждены уголовные дела

 На Каныбека Иманалиева возбуждены уголовные дела

Политик рассказал, что депутата не «трогали», так как он является народным избранником

Оказывается, на Каныбека Иманалиева были возбуждены уголовные дела. Об этом в ходе прямого эфира «Седьмому каналу» заявил бывший и. о. президента Садыр Жапаров.

По его словам, депутат Жогорку Кенеша обвиняется в коррупции.

- Каныбек Иманалиев говорил, что найти на него уголовное дело, как найти в реке Нарын крокодила, - напомнил Жапаров. - Оказывается, у него есть дело - по типографии и коррупции. Но его не трогают из-за депутатского мандата.​

Источник: vesti.kg

           

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