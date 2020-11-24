Садыр Жапаров предлагает не сажать в тюрьму за мелкие кражи

Жапаров считает, что сажать смысла нет, так как на их содержание уходят миллионы.​

Бывший и. о. президента Садыр Жапаров отметил, что в тюрьме общался с обычными заключенными. Об этом он заявил в интервью «Седьмому каналу».

Политик сказал, что не связан с криминальным миром.

- В тюрьме было 1 050 заключенных, из них 50 были из криминального мира, но я общался с обычными заключенными, - рассказал он.​

Жапаров считает, что сажать смысла нет, так как на их содержание уходят миллионы.​

- Нужно пересмотреть эти законы, - подчеркнул он. - Ведь можно привлечь их к общественным работам.

Источник: vesti.kg