Садыр Жапаров предлагает не сажать в тюрьму за мелкие кражи

Жапаров считает, что сажать смысла нет, так как на их содержание уходят миллионы.
Бывший и. о. президента Садыр Жапаров отметил, что в тюрьме общался с обычными заключенными. Об этом он заявил в интервью «Седьмому каналу».
Политик сказал, что не связан с криминальным миром.
- В тюрьме было 1 050 заключенных, из них 50 были из криминального мира, но я общался с обычными заключенными, - рассказал он.
Жапаров считает, что сажать смысла нет, так как на их содержание уходят миллионы.
- Нужно пересмотреть эти законы, - подчеркнул он. - Ведь можно привлечь их к общественным работам.
Источник: vesti.kg
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