Руководитель пресс-службы президента: Вопрос создания конституционного совещания не регламентирован

В аппарате главы государства объяснили, почему Талант Мамытов созвал совещание
Согласно Конституции и законодательству Кыргызской Республики, вопрос создания конституционного совещания и его полномочия не регламентированы. Об этом Vesti.kg сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов.
По его словам, цель создания конституционного совещания заключалась в том, чтобы в широком формате с учетом мнения гражданского общества, независимых экспертов, государственных органов обсудить вносимые изменения в Основной закон.
- Следует отметить, что народные волнения привели к отмене результатов парламентских выборов 4 октября, отставке правительства и главы государства, а также к необходимости проведения конституционной реформы и создания государственных институтов, отвечающих требованиями народа, - прокомментировал Анаркулов. - Согласно Конституции и законодательству Кыргызской Республики, вопрос создания конституционного совещания и его полномочия не регламентированы. Цель создания конституционного совещания заключалась в том, чтобы в широком формате с учетом мнения гражданского общества, независимых экспертов, государственных органов обсудить вносимые изменения в Основной закон. Конституционное совещание никогда не наделялось правом законодательной инициативы.
Глава пресс-службы президента подчеркнул, что право законодательной инициативы – это право определенных субъектов представлять на рассмотрение Жогорку Кенеша (законодательного органа КР) свои законопроекты в установленном законодательством порядке.
- Более того, связывать право законодательной инициативы и право образовывать конституционное совещание не вполне корректно, они не взаимосвязаны, - продолжил он. - Учитывая, что в настоящее время торага Жогорку Кенеша является и. о. президента и он не может, используя мандат спикера, опустить мандат главы государства и не упомянуть должность президента, не представляется возможным. Во-вторых, это неразумно и неправильно. В связи с этим был использован вышестоящий мандат - мандат президента КР с упоминанием должности торага Жогорку Кенеша.
Анаркулов упомянул, что обе должности исполняются одним лицом.
- Указ президента «О конституционном совещании» от 20 ноября 2020 года № 45 решает лишь организационные вопросы, и дается поручение провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам чего внести в Жогорку Кенеш предложения по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики». Вопрос издания указа вполне уместен, - заметил он.
Источник: vesti.kg
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