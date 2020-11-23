"Текебаев больше не депутат". Темирлан Ормуков выиграл суд
Текебаев больше не депутат. Об этом заявил поэт, кандидат в президенты КР Темирлан Ормуков.
Он сообщил, что сегодня выиграл суд о признании недействительным решения ЦИК о возвращении депутатского мандата Омурбеку Текебаеву.
"Текебаев больше не депутат. Я выиграл суд. Пойду теперь в Конституционную палату Верховного суда - все законы, в которых он принимал участие, незаконны. Потому что человек с улицы не может участвовать в голосованиях в Парламенте КР", - написал Ормуков на своей странице в Facebook.
Пресс-служба Верховного суда КР пока недоступна для комментариев.
Напомним, Темирлан Ормуков подавал в Административный суд Бишкека иск о признании недействительным решения ЦИК от 15 октября о возвращении депутатского мандата Омурбеку Текебаеву. Поэт отметил, что уголовное дело в отношении лидера "Ата Мекена" не закрыто, он является обвиняемым.
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Пресс-служба Верховного суда КР подтвердила VB.KG информацию. Административный суд Бишкека, действительно, вынес решение в пользу Ормукова.
Источник: vb.kg
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