Камчыбек Ташиев остановил последнюю "цветную" революцию в Кыргызстане

Октябрьские события в Кыргызстане - это неудавшаяся попытка провернуть очередную "цветную" революцию.

У инициаторов этого начинания почти получилось совершить госпереворот по своей схеме, но помешал Камчыбек Ташиев и его сторонники, сумевшие повернуть события в иное русло.

О том, что в республике зреют какие-то странные настроения VB.KG писал еще задолго до выборов. Протестный потенциал сложился в республике даже не из недовольства людьми действиями властей во время эпидемии коронавируса. Нашу страну последовательно и неспеша – с момента избрания Сооронбая Жээнбекова президентом - готовили к революционной драме.

Сооронбай Шарипович, будучи главой государства, демонстрировал всяческую лояльность представителям прозападных сил, то бишь активистам всех мастей. Они же в свою очередь умело перенаправили его внимание, стравив с предшественником. В итоге, один экс-президент боролся с другим, а в республике возделывали почву, чтобы реализовать кыргызскую версию беларуских событий.

К слову, звоночки о том, что намечается какая-то заварушка, были очень даже явными. Чиновники бежали с хлебных мест. Партии, кроме провластных, разумеется, не вкладывались в выборные кампании, словно надеялись проскочить во власть под шумок.

А Омурбек Текебаев, решивший не идти на выборы в числе кандидатов "Ата Мекена", чуть ли не напрямую говорил о том, что нас всех ждет после голосования.

- Если там мы окажемся в меньшинстве, то поддерживать будем с улицы. Весь Кыргызстан несколько раз был свидетелем того, какой силой обладают улицы. Эту силу увидела и Украина. Силу улиц сейчас чувствует на себе и Лукашенко. Если власть не будет прислушиваться к народу, оппозиции, которая в меньшинстве, то партия "Ата Мекен" готова поднять улицы и руководить этим движением, - заявлял политик.

Понятно, что поддержка у прозападных сил в нашей стране колоссальная. В республике работает огромное количество НПО, финансируемых США и Европой. Многие из энпэошников собрались на выборы в составе политических партий. Поэтому, совсем неудивительно, что 5 октября все и пошло по беларусской схеме: начались акции протеста, инициированные в связи с недовольством результатов выборов.

Очевидно, на этом этапе победа революционерам от Запада казалась настолько близкой, что они не стесняясь принимали поздравления от коллег по цеху из других стран бывшего СССР. От того же Алексея Навального, который откровенно одобрил события в Кыргызстане.

Однако ситуация переломилась не в пользу кыргызских либералов. Любопытно было наблюдать, как несостоявшиеся революционеры заметались. Адепты "торжества кыргызской демократии" (по определению Каныбека Иманалиева – авт.) стали, как можно сейчас выражаться, переобуваться прямо воздухе.

До определенного момента вся эта братия жаждала немедленной отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Но, после того, как стало очевидным, что ни Омурбек Суваналиев, ни Омурбек Бабанов, ни, тем более, Тилек Токтогазиев не сможет встать к рулю государства, революционеры тут же в один голос "запели", что Жээнбекову нужно остаться, что он является чуть ли не спасителем Кыргызстана.

Была развернута полномасштабная информационная кампания против Садыра Жапарова, которого объявили нелигитимным и.о. премьер-министра. А отставку бывшего главы государства превратили в какое-то шоу. На тот момент это не дало "западникам" желаемого результата, страну возглавил Садыр Жапаров и сегодня мы готовимся к президентским выборам и референдуму по внесению поправок в Конституцию.

Однако если были бы "торжество кыргызской демократии" все-таки состоялось, то сегодня мы имели бы совершенно иную картину. События, скорее всего, развивались примерно также, как в 2010 году. То есть, всех провластных (или тех, кого считают жээнбековскими) чиновников и политиков поснимали бы с должностей и, скорее всего, попересажали бы. Для управления республикой было бы снова создано какое-нибудь Временное правительство, ну или что-то в этом роде. Причем, молодым и ранним в нем места не было бы, уже 5 октября старая гвардия активно примазывалась к достижениям протестантов.

Возглавить и контролировать Временное правительство, скорее всего, доверили бы Розе Отунбаевой. У нее есть опыт, она, как любят говорить либералы, рукопожаная. И, в конце концов, она, пусть и не объявленный, но лидер всех прозападных движений в нашей стране.

Показательно, что Роза Исаковна, никак не комментировавшая события в республике и отмалчивающаяся в момент, когда протестующие требовали отставки Жээнбекова, активно подключилась к попыткам реанимировать экс-президента в должности.

- Я ему сказала, что он не может сейчас уходить. Не только по моральным причинам, а прежде всего потому, что Сооронбай Жээнбеков давал клятву своему народу, давал клятву служить республике, государству, кыргызстанцам. Сейчас, напротив, он должен быть железным надежным щитом для нас всех, для страны, - заявила она СМИ, когда стало известно о том, что Жээнбеков принял твердое решение об отставке.

Увещевания апче не помогли. "Цветная" революция окончательно так и не состоялась в октябре 2020 года.

Впрочем, это не означает, что "западники" оставили надежды совершить ее позже. Сегодня очевидно, что есть силы, пытающиеся сыграть второй акт пьесы о протестах. Только теперь главная тема, повод для недовольства, это конституционная реформа, которую незаконной называют те политики, что в свое время в составе совершенно нелигитимного и нелегального Временного правительства переписывали Основной закон, не интересуясь у простого народа, чего же хочет он. И они опять готовят нам революционный котел.

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