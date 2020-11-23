Ныне действующая Конституция не выполнила свою историческую миссию – юрист
Ныне действующая Конституция не выполнила свою историческую миссию. Об этом на заседании конституционного совещания заявил юрист Медер Алиев.
По его словам, последние прошедшие выборы в парламент, на основе Конституции, принятой в 2010 году, способствовали тому, чтобы к власти пришли, богатые люди, нажившие имущество незаконным путем.
Алиев заявил, что была коллективная безответственность, когда часто меняли премьер-министров.
«За «черный июль» (пик заболеваемости COVID-19) никто не понес ответственности. Это все опять же из-за этой Конституции», - сказал он.
Юрист отмечает, что Кыргызстан сейчас проходит естественный этап становления, поэтому нет ничего зазорного в том, что идет изменение Конституции.
Источник: Кабар
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