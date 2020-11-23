25 ноября состоится очередная сессия Жогорку Кенеша

25 ноября состоится очередная сессия Жогорку Кенеша

Очередная сессия Жогорку Кенеша состоится 25 ноября в 10:00 в зале заседаний Белого дома, сообщает пресс-служба парламента.

В проекте повестки дня значатся 6 вопросов (возможны изменения):

1. О представлении премьер-министра на Ализу Карыпбековну Солтонбекову для одобрения на назначение на должность министра труда и социального развития (Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту, Комитетом по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению);

2. О проекте постановления Жогорку Кенеша «О внесении изменений в постановление Жогорку Кенеша «Об утверждении составов комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» № 17-VI от 6 ноября 2015 года» (Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту);

3. О проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере строительства» (в закон «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», Жилищный кодекс, Земельный кодекс) (вносится на третье чтение) (инициаторы – депутаты Конушбаев Т.К., Чойбеков Р.Н., Кыдыралиев У.Т., Алимбеков Н.К., Тотонов Н.Т., Баймуратов К.Ш., Ормонов У.З., Жутанов А.Т.) (Комитетом по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассмотрен);

4. О проекте закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы» (вносится на первое чтение) (инициатор – правительство, постановление № 529 от 30.10.20) (Комитет по бюджету и финансам);

5. О проекте закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» (вносится на первое чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 505 от 30.09.20) (все комитеты);

6. О проекте закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики» (вносится на первое чтение) (инициатор – депутат Маматалиев М.А.) .



Источник: Элгезит