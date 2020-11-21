Нургазы Анаркулов: С началом деятельности Конституционного совещания, усилилась спекуляция со стороны отдельных политических сил

С началом деятельности Конституционного совещания, усилилась спекуляция со стороны отдельных политических сил

С началом деятельности Конституционного совещания, усилилась спекуляция со стороны отдельных политических сил. Так прокомментировал критику вокруг Конституционного совещания заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов.

Он отметил, что с началом его деятельности, усилилась спекуляция со стороны отдельных политических сил.

«Сегодня, отдельные общественно-политические деятели в том числе лидеры некоторых партий, бывшие авторы Основного закона, из-за безответственности которых и произошли недавние народные волнения, высказывают мнения о том, что необходимо отозвать проект Конституции, что якобы работа Конституционного совещания началась с нарушений каких-то норм. Было бы хорошо, если подобные комментарии давали бы профессиональные юристы.

Иначе это выглядит полнейшей спекуляцией и навязыванием частного мнения общественности. Считаю, что они не имеют морального права на подобные высказывания.

Вчера прошло первое заседание Конституционного совещания и пока говорить о том, что все члены занимают «соглашательскую позицию» тоже рано. Обсуждение только началось, основные дискуссии еще впереди. Как отметил и.о. Главы государства Талант Мамытов, будут созданы все условия для того, чтобы мнение каждого гражданина было учтено.

Опасения относительно попытки «узурпации власти» также беспочвенны. Для обеспечения баланса государственной власти, предлагается ввести институт Народного курултая, являющегося высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия. Он будет рассматривать наиболее важные вопросы развития нашей страны и вносить свои предложения Президенту.

Поэтому хотелось бы призвать отдельных деятелей не к «разрушительской», а к созидательной работе. Если у вас есть какие-то конкретные замечания и предложения, вносите на рассмотрение Конституционного совещания. Народ требует ответственности власти, избавления от старой криминально-олигархической партийной системы. Люди устали от того, что никто ни за что не отвечает.

Также высказываются опасения относительно свободы слова в проекте Основного закона. Ради справедливости надо подчеркнуть, что статьей 11-й предусматривается, что:

- представителям СМИ гарантируется право доступа к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, свободно печататься, выражать и отражать различные взгляды через средства массовой информации и иным способом;

- в Кыргызской Республике цензура не допускается. Средства массовой информации свободны и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом;

- ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом.

В этой связи еще раз хочу обратиться ко всем гражданам, имеющим свои мысли по поводу проекта Конституции – давайте свои идеи, Конституционное совещание открыто ко всем предложениям.

В сложившейся ситуации нам важно консолидироваться, а не продолжать делить общество на различные группировки», - отметил он.

Источник: Кабар