Чолпон Баекова "размазала" Отунбаеву и Текебаева

Ее откровения точно не понравятся Омурбеку Текебаеву, Розе Отунбаевой и Алмазбеку Атамбаеву.

Сегодня в Бишкеке проходит конференция по поводу нового проекта конституции. Выступавшая на ней президент переходного периода Роза Отунбаева буквально пригрозила Садыру Жапарову и нынешнему правительству, что Кыргызстан не получит донорских денег от западных организаций в случае принятия нынешнего проекта конституции.

Ранее глава пресс-службы президента Анаркулов заявил, что проект Конституции будет дорабатываться с учетом мнения общественности.

Конечно же, сейчас важно каждое по-настоящему экспертное мнение. Интересной информацией поделилась с общественностью в интервью Нарыну Айыпу Чолпон Баекова – экс-генеральный прокурор и экс-председатель Конституционного суда.

Ее откровения точно не понравятся Омурбеку Текебаеву, Розе Отунбаевой и Алмазбеку Атамбаеву. И сведут на нет все заявления того же Текебаева и Отунбаевой о "правильности" и "законности" именно их проекта конституции, принятого в 2010 года путем референдума.

"Конституция 2010 года, принятая тоже достаточно спешно, обезглавила судебную систему, а Временное правительство беспардонно расправилось с Конституционным судом, превратив его в палату при Верховном суде, видимо, для того, чтобы он не рассматривал конституционность их самих и их прихода к власти, потому что Конституционный суд тогда имел такие полномочия – проверить, насколько конституционно был избран президент в 2010 году.

И даже Верховный суд в последние годы превратился совсем не в ту структуру, которой должен был бы быть. Например, многие решения принимают от имени всего Верховного суда "тройки" – коллегии из трёх судей, и их решения обжалованию не подлежат. Президиума Верховного суда, который мог бы их решения отменить, уже нет, а пленум Верховного суда тоже уже дела не рассматривает. А эти "тройки" часто принимают совершенно непонятные решения", - в т.ч. заявила она в ходе беседы.

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