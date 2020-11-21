(Видео) «Вы никто!». Председатель Конституционного совещания ответил на критику Текебаева

«Вы никто!». Председатель Конституционного совещания ответил на критику Текебаева

20 ноября прошло первое заседание Конституционного совещания. Его возглавил заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-российского Славянского университета, доктор юридических наук, кандидат исторических наук Бекбосун Борубашев.

После заседания, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что теперь будет считаться соавтором проекта новой Конституции.

«Много тех, кто критикует, но мало тех, кто дает предложения. Нельзя просто критиковать, нужно предлагать. Сейчас у Конституционного совещания одна цель – улучшить предложенный проект. Если мы правильно организуем работу, то справимся за 15-20 дней», — сказал Бекбосун Борубашев.

Он добавил, что часто критиковал действующую Конституцию, и выразил мнение, что, возможно, именно поэтому его включили в состав Конституционного совещания.

Борубашев не смог ответить на вопрос о том, кто все же является автором проекта, отметив, что «неважно кто писал проект, важно то, как его написали».

«Инициаторы — 80 депутатов. Теперь их соавторы — члены конституционного совещания. Проект собран из нескольких авторских работ. У нас народ грамотный, у многих есть свои проекты Основного закона. Даже наши аксакалы, такие как Дастан Сарыгулов, Мар Байджиев, пишут Конституцию. Кто бы ни был автором, он имеет конституционное право выражать свои мысли. Поэтому не надо оскорблять, говоря: вы никто, зачем пишете», — сказал Бекбосун Борубашов.

Напомним, 18 ноября в эфире передачи «Азаттык» произошла словесная перепалка между заместителем руководителя аппарата президента Бектуром Зулпиевым и лидером партии омурбеком Текебаевым.

По словам Зулпиева в действующей Конституции не прописаны условия принятия нового Основного закона. Но это не означает, что кыргызстанцы не имеют права на новую Конституцию.

Омурбек Текебаев ответил, что все должно быть по закону.

«Вы никто! Нельзя делать так, как вздумается, вы никто! Вы можете обмануть Ташиева и Жапарова, но не юристов, не историю и людей. Где сейчас Бакиев? Вы и Жапарова толкаете на этот путь», — возмутился лидер партии «Ата Мекен».

Источник: Элгезит