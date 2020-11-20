Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Садыр Жапаров обещает в понедельник, 23 ноября, раскрыть истинное лицо главного противника новой редакции Конституции. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его словам, основу новой редакции Конституции составляет проект, предложенный Народным курултаем в 2011 году.
«Хочу ответить тем подлым дуракам, которые говорят, что проект Основного закона нужен только Садыру Жапарову, что он пытается установить диктатуру. Этот проект предлагается с 2011 года курултаем и народом. Мы только дополнили некоторые недостатки и предложили на общественное обсуждение. Это закон не ради защиты интересов одного человека. Я в понедельник раскрою истинное лицо главного противника Конституции», — написал Садыр Жапаров.
Источник: 24.kg
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