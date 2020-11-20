ЦИК вернул документы 12 кандидатам в президенты. Фамилии

8 членов ЦИК проголосовали "за", 1 член ЦИК проголосовал "против".

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 19 ноября на заседании возвратила документы 12 кандидатам в президенты.

Так, учитывая информацию рабочей группы ЦИК, решено вернуть документы Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову, Нурлану Мотуеву из-за наличия непогашенной судимости.

Также в связи с не предоставлением сертификата о знании госязыка, выданного "Кыргызтестом", решено вернуть документы кандидатов Анар Зариповой, Анаркуль Араевой, Юлии Лилиенталь, Елене Клипачевой, Жээнбеку Искендерову, Куттумидину Базаркулову, Чынгызу Капарову, Тынчтыку Акжолтаеву, Султану Аджиматову.

8 членов ЦИК проголосовали "за", 1 член ЦИК проголосовал "против".

Источник - kg.akipress.org



