ЦИК вернул документы 12 кандидатам в президенты. Фамилии

8 членов ЦИК проголосовали "за", 1 член ЦИК проголосовал "против".
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 19 ноября на заседании возвратила документы 12 кандидатам в президенты.
Так, учитывая информацию рабочей группы ЦИК, решено вернуть документы Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову, Нурлану Мотуеву из-за наличия непогашенной судимости.
Также в связи с не предоставлением сертификата о знании госязыка, выданного "Кыргызтестом", решено вернуть документы кандидатов Анар Зариповой, Анаркуль Араевой, Юлии Лилиенталь, Елене Клипачевой, Жээнбеку Искендерову, Куттумидину Базаркулову, Чынгызу Капарову, Тынчтыку Акжолтаеву, Султану Аджиматову.
8 членов ЦИК проголосовали "за", 1 член ЦИК проголосовал "против".
Источник - kg.akipress.org
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