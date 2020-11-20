«У Садыра Жапарова нет денег, на выборах не будет подкупа избирателей»

«У Садыра Жапарова нет денег, на выборах не будет подкупа избирателей»

Глава штаба бывшего и. о. главы государства по Чуйской области заявил, что работает на волонтерской основе

На предстоящих выборах президента не будет подкупа. Об этом Vesti.kg сообщил начальник предвыборного штаба Садыра Жапарова по Чуйской области Мелис Аспеков.

По его словам, он не знает, откуда будет поступать финансирование. Более того, Аспеков добавил, что все люди в команде Жапарова, в том числе и он, работают на волонтерской основе.

- На кампанию Жапарова никакого финансирования не поступало, - утверждает активист. - Откуда будет поступать, тоже не знаю. Но могу заверить, что с нашей стороны подкупа голосов не будет по той причине, что нет денег. Возможно, будут открываться штабы. Очень много людей, которые готовы работать добровольно. Мы от души готовы работать, нам не нужна зарплата.

Кроме того, Аспеков сказал, что поддерживает проведение референдума, заметив, что у президента должно быть больше ответственности за происходящие события.

- А что, сейчас хорошая Конституция? - вопрошает он. - Никто ни за что не в ответе. Президент может ссылаться на премьера, а он ссылается на министров, министры - на депутатов и так далее. А по Конституции, которую, дай бог, примут, там глава государства за все отвечает. А когда есть ответственность, президент работает.

Также Аспеков заверил, что у Жапарова лояльное отношение к СМИ.

- Садыр Жапаров очень лояльно относится к СМИ, - подчеркнул глава штаба. - Он постоянно прислушивается к голосу народа. Сам отслеживает ситуацию в стране. Он ежедневно уделяет время тому, чтобы следить за текущими новостями, и общается с подписчиками.​

Источник: vesti.kg