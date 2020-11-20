(Фото) Камчыбек Ташиев возглавил межправительственную делегацию по делимитации и демаркации границы

Камчыбек Ташиев возглавил межправительственную делегацию по делимитации и демаркации границы
Новым руководителем межправительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы назначен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает правительство Кыргызстана.
19 ноября состоялась ознакомительная встреча Ташиева с членами кыргызской делегации.
«На встрече обсуждены вопросы возобновления работы межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, активизации деятельности правительственных комиссий по делимитации и демаркации государственной границы с соседними странами», - сообщили в правительстве.
Источник: kg.akipress.org
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