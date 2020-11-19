(Фото) Член ЦИК: В подписных листах кандидатов в президенты не обязательно указывать номера телефонов избирателей 

В Центризбиркоме опровергли информацию Токтайым Уметалиевой
Член ЦИК Акылбек Сариев опроверг информацию о том, при заполнении бланка подписного листа в пользу того или иного кандидата в президенты избиратели обязаны указывать свои номера телефонов..
-Нет, конечно, - подчеркнул Сариев в разговоре с Vesti.kg. -Это совсем не обязательно, по желанию. Строгих требований по этому поводу нет.
Поясним, сегодня на странице «Сейчас KG» в социальной сети Telegram появилось фото документа-обращения в ЦИК от кандидата в президенты Токтайым Уметалиевой. Она выражает недовольство Центризбиркому за якобы требование указывать номера телефонов избирателей. По ее мнению, запрос этих личных данных неуместен.
Источник: vesti.kg
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