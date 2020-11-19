Эрнест Карыбеков, эксперт: «По всей видимости, недовольные нынешним положением страны молодцы хотят испытать себя, приняв участие в выборах президента»

Возможно недовольные нынешним положением страны молодцы хотят испытать себя, приняв участие в выборах президента.
— 63 кандидата баллотируются в президенты. О чем это говорит? У кыргызов полно достойных этой должности или они жертвы своих амбиций?
— Думаю, граждане Кыргызстана недовольны несправедливостью, которая царила 29 лет и поэтому выдвигают свою кандидатуру в президенты. Были люди, которые до этого растоптали статус такой уважаемой должности. К сожалению, они ставили личные амбиции выше государственных интересов, бесплатно отдавали государственные ресурсы, не защищали интересы страны, завели в 100% зависимость от других стран. Возможно недовольные нынешним положением страны молодцы хотят испытать себя, приняв участие в выборах президента. Может, поэтому представители различных отраслей, вне зависимости от своих возможностей, хотят принять участие в борьбе.
Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 18.11.2020 / стр. 5
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