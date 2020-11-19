Каныбек Осмоналиев, профессор: «Некоторые полоумные начали бегать, уверовав в то, что и они могут стать президентом»

Основная часть кандидатов – карьеристы и эгоисты, которые хотят привлечь внимание основного кандидата, вступить с ним в торги.

— 63 кандидата баллотируются в президенты. О чем это говорит? У кыргызов полно достойных этой должности или они жертвы своих амбиций?

— В последние годы должность президента воспринимают как охвостье политических игр. Особенно после 2010 года статус этого важного государственного института упал ниже плинтуса. Коррупционным путем избранные президенты управляли страной как хотели, доверяли власть шоферам, секретарям, помощникам, родственникам, сватам. Международный авторитет Кыргызстана опустился до нуля, и сейчас они радуются и развлекаются, как ни в чем не бывало. Поэтому некоторые полоумные начали бегать, уверовав в то, что и они могут стать президентом. Если же серьезно, то по большинству кандидатов возникают вопросы относительно их психического здоровья. Основная часть кандидатов – карьеристы и эгоисты, которые хотят привлечь внимание основного кандидата, вступить с ним в торги. В таких случаях Центризбиркому следовало проявить инициативу и внедрить жесткие процедуры отбора для кандидатов. Разве нельзя было принимать заявление после того, как человек наберет 40-50 тысяч подписей и оплатит залог? А у нас люди воспринимают это как шутку, что позорит страну на международном уровне. Я воспринимаю это как безответственную политику! Ни в одной стране такого нет. В большинстве стран кандидатов выдвигают сильные политические партии или сообщества и за них же несут ответственность перед общественностью.

Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 18.11.2020 / стр. 5