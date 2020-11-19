Шайлообек Атазов, тренер: «Смотрю на некоторых кандидатов в президенты и у меня возникает чувство отвращения»
— 63 кандидата баллотируются в президенты. О чем это говорит? У кыргызов полно достойных этой должности или они жертвы своих амбиций?
— Смотрю на некоторых кандидатов в президенты и у меня возникает чувство отвращения. В Кыргызстане есть, оказывается, люди, которые не знают свое место. Поэтому не постеснялись рваться на должность президента. По правде говоря, президентство – это не выпас овец. Это уважаемая должность. Многие зарегистрировались как кандидаты, из-за чего обесценивается эта должность. По правде говоря, есть сомнения в том, что зарегистрировавшиеся в ЦИК кандидаты выполнят условия – соберут 30 тысяч подписей и перечислят деньги под залог. Я думаю, большинство будет отсеяно, когда дело дойдет до оплаты суммы залога.
Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 18.11.2020 / стр. 5
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