Устранение прямой связи между агитатором и избирателем создает препятствия подкупу голосов

Устранение прямой связи между агитатором и избирателем создает препятствия подкупу голосов

Политолог Бакыт Бакетаев обратился к спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамытову, председателю ЦИК Нуржан Шайлдабековой, к кандидатам, баллотирующимся в президенты. В своем обращении он говорит, что в связи с коронавирусной угрозой нужно принять некоторые меры при организации выборов.

«Уважаемые кандидаты. В связи со сложившейся ситуацией в стране, для обеспечения безопасности граждан от болезни, я предлагаю вам вести агитационную деятельность через средства массовой информации. Точнее, донесите свою программу народу через телеканалы, радио, газеты, интернет сайты, социальные сети. Выборы состоятся в холодное время года и до сих пор не справились с болезнью, которая ошарашила весь мир. Как известно, на сегодняшний день растет число инфицированных коронавирусом. В таких обстоятельствах организация различных собраний является показателем того, что организаторы безразлично относятся к здоровью народа.

Есть еще одно преимущество ведения агитационной деятельности посредством СМИ – избиратели не смогут напрямую связаться с представителем какого-либо кандидата. Они не будут заслушивать программу лицом к лицу. Это минимизирует возможность подкупа голосов. Нет прямого контакта – нет торгов.

Надеюсь, правильно воспримете мое предложение и сделаете выводы. Ведение агитации посредством СМИ обеспечит проведение честных, прозрачных выборов», — пишет Бакыт Бакетаев.

Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 18.11.2020 / стр. 3