Чолпонбек Абыкеев, писатель: «Если бы исправили закон, то все встало бы на свои места»

Чолпонбек Абыкеев, писатель: «Если бы исправили закон, то все встало бы на свои места»

— 63 человека выдвинули свою кандидатуру в президенты. Что это за новость. Разве должность президента это игрушка? Примерно вот такие мысли сейчас озвучиваются. Люди бывают разные. Есть люди, которые еще со времен Акаева не перестают выдвигать свою кандидатуру. Они всегда выдвигаются. Но не собирают 30 тысяч подписей. Не платят залог. Я еще в 2000 году писал: «Внесите три предложения в закон. Человек регистрируется как кандидат после уплаты залога в 1 млн сомов. Если он откажется от участия в выборах, то залог не возвращается. Также залог не возвращается, если человек не наберет минимум 10% голосов избирателей». В таком случае не перешагнет порог ЦИК ни один из тех людей, которые регистрируются от балды. А ведь они попусту тратят время и силы сотрудников, которые работают в ЦИК. Но такое мое предложение никто не хочет слышать. Пускай не прислушиваются, занимаются лишними хлопотами.

Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 18.11.2020 / стр. 5