Судья отказал в отводе гособвинителей по ходатайству Атамбаева

Председательствующий на процессе судья Мирлан Термечиков отказал в удовлетворении ходатайства бывшего президента.
В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.
В ходе заседания Алмазбек Атамбаев заявил отвод прокурорам. По его словам, гособвинителей подставили и они вынуждены сидеть на заседании под давлением.
Председательствующий на процессе судья Мирлан Термечиков отказал в удовлетворении ходатайства бывшего президента.
Как отметил судья, в УПК четко прописано, в каких случаях гособвинителям можно заявить отвод: если они являются потерпевшими или свидетелями по делу, либо участвовали в качестве следственного судьи или эксперта, а также в случае, если они проходили в деле в качестве специалиста, переводчика, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего.
Напомним, что бывшего президента обвиняют в коррупции при при покупке и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш. По версии следствия, Алмазбек Атамбаев выкупил землю у жены, Албека Ибраимова, после чего последний стал мэром Бишкека.
Источник: Элгезит
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