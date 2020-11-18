Судья отказал в отводе гособвинителей по ходатайству Атамбаева

Председательствующий на процессе судья Мирлан Термечиков отказал в удовлетворении ходатайства бывшего президента.

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.

В ходе заседания Алмазбек Атамбаев заявил отвод прокурорам. По его словам, гособвинителей подставили и они вынуждены сидеть на заседании под давлением.

Председательствующий на процессе судья Мирлан Термечиков отказал в удовлетворении ходатайства бывшего президента.

Как отметил судья, в УПК четко прописано, в каких случаях гособвинителям можно заявить отвод: если они являются потерпевшими или свидетелями по делу, либо участвовали в качестве следственного судьи или эксперта, а также в случае, если они проходили в деле в качестве специалиста, переводчика, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего.

Напомним, что бывшего президента обвиняют в коррупции при при покупке и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш. По версии следствия, Алмазбек Атамбаев выкупил землю у жены, Албека Ибраимова, после чего последний стал мэром Бишкека.

Источник: Элгезит