ГКНБ: В ближайшее время будут сняты визовые ограничения, и граждане КР будут обеспечены биометрическими паспортами по приемлемым ценам

Одной из причин затягивания сроков внедрения биометрических паспортов стала коррупция в ГРС

В ближайшее время Кыргызская Республика присоединится к базе данных ICAO PCD, и начнется выдача гражданам КР общегражданских биометрических паспортов для беспрепятственного пересечения границ других государств и на время пребывания за границей.

Ранее в связи с отсутствием в Кыргызстане биометрических паспортов, администрацией США с 31 января 2020 года в отношении граждан КР были введены ограничения на иммиграционные визы и грин-карты.

К концу 2020 года в рамках заключенного контракта с немецкой компанией «Muhlbauer ID Services GmbH» в ГРС будет осуществлена поставка первой партии бланков биометрических паспортов нового поколения по цене 407 сомов за бланк.

Одной из причин затягивания сроков внедрения биометрических паспортов в Кыргызской Республике явились факты коррупции и личная заинтересованность со стороны отдельных должностных лиц ГРС при проведении в 2019 году тендера и попыток заключения заведомо невыгодного контакта на поставку бланочной продукции по завышенной цене.

АКС ГКНБ в рамках материалов досудебного производства установила факты коррупции со стороны бывшего руководства ГРС, которое в ущерб интересам государства вынесло решение о присуждении победы компании с сомнительной репутацией.

В случае заключения данного контракта стоимость биометрического паспорта для населения была бы 585 сомов. При этом общая разница по контракту на поставку 1,5 млн. бланков составила бы свыше 253 млн. сом.

Таким образом, внедрение в Кыргызской Республике электронных биометрических паспортов послужит основанием для пересмотра визовых ограничений в отношении наших граждан со стороны США, о чем 4 ноября 2020 года сообщил Посол США в КР Дональд Лу.

Пресс-центр ГКНБ