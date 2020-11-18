Нургазы Анаркулов: Проект Конституции будет дорабатываться с учетом мнения общественности и экспертов

Проект Конституции будет дорабатываться с учетом мнения общественности и экспертов
Проект Конституции, разработанный группой депутатов Жогорку Кенеша, будет дорабатываться с учетом мнения общественности и экспертного сообщества. Об этом отметил заведующий отделом информационной политики аппарата президента КР Нургазы Анаркулов, комментируя новый проект Конституции страны, который сегодня был вынесен на общественное обсуждение.
По его словам, на сегодняшний день на общественное обсуждение вынесен базовый вариант Основного закона, который предполагает новую систему правления в стране.
Он подчеркнул, что окончательный вариант Конституции охватит предложения, которые будут озвучены в ходе обсуждений.
«Время показало, что в стране за социально-экономическое развитие должен нести ответственность один конкретный человек, то есть глава государства. Ранее никто ни за что не отвечал, работала хаотичная система. Народ, уставший от такого беспорядка, требует перемен.
Ранее все решения принимались в одном месте, а при критической ситуации все «шишки летели» на премьер-министра, который по сути являлся только исполнителем принятых решений.
Поэтому практика показывает необходимость выработки новых подходов в системе государственного управления», - сказал Анаркулов.
Источник: Кабар
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