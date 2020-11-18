ООН передаст Кыргызстану 25 млн долларов

ООН передаст Кыргызстану 25 млн долларов

Об этом сообщили из пресс-службы Министерства иностранных дел. Отмечается, что ООН разработала проект по оказанию комплексной и специализированной помощи Кыргызстану.

Проект охватывает 5 направлений и 33 предпринимательских сфер. Сообщается, что кризис COVID-19 требует принятия срочных мер. В данное время между правительством и ООН подходит к концу разработка дорожной карты о выделении 25 млн долларов. Это помощь по устранению последствий кризиса.

Также в сообщении говорится, что Кыргызстан берет на себя все международные обязательства и обязуется полностью выполнять ранее достигнутые двусторонние и многосторонние соглашения.

Источник: газета «Факты.kg» №27 от 17.11.2020 / стр. 6