Депутат предлагает сократить число судей в Конституционной палате

Омурбек Бакиров полагает, что так можно сэкономить немало средств

Депутат Омурбек Бакиров предлагает сократить число судей в Конституционной палате Верховного суда. Законопроект под его авторством вынесен на общественное обсуждение.

Народный избранник полагает, что в Конституционной палате достаточно девяти судей, а не 11.

«Доктринальные исследования в сфере формирования количественного состава органов конституционного контроля показывают, что необоснованное увеличение числа судей коллегиального судебного органа приводит к определенным трудностям, - написал он в справке-обосновании к документу. - Каждый судья приходит в суд со своим жизненным опытом, установками и представлениями о правильном, поэтому при большом размере суда достичь компромисса и сбалансированного решения становится затруднительным. По моему убеждению, количественный состав судей Конституционной палаты является чрезмерным и неоправданно высоким с учетом численности населения страны и количества поступающих в Конституционную палату обращений по вопросам конституционного контроля».

Бакиров напомнил, что с момента создания Конституционного суда в 1990 году его состав в количестве девяти судей, определенный исходя из сложившегося международного опыта, не изменялся вплоть до июня 2011-го.

«Немаловажными являются проблемы с дефицитом республиканского бюджета, обусловленным мировым экономическим кризисом и пандемией, а также известными событиями в нашей республике, - отмечено в справке-обосновании. - Но даже в этих условиях правительство обязано обеспечить финансирование и надлежащие условия для функционирования судов и деятельности судей за счет средств республиканского бюджета (статья 98 Конституции). Сокращение же числа судей Конституционной палаты на две единицы повлечет экономию республиканского бюджета на 2 млн 534 тысячи сомов в год».

Источник: vesti.kg