Авторами проекта по внесению новой редакции Конституции КР являются депутаты ЖК - Анаркулов

Авторами проекта по внесению новой редакции Конституции КР являются депутаты ЖК - Анаркулов

Авторами проекта по внесению новой редакции Конституции КР и назначению референдума являются депутаты Жогорку Кенеша. Об этом агентству «Кабар» сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата президента КР Нургазы Анаркулов.

«Они привлекли экспертов и юристов и подготовили свой вариант Основного закона. Но чтобы внести документ на рассмотрение парламента, надо собрать не менее 2/3 голосов», — отметил Анаркулов.

Касаясь конституционного совещания, он подчеркнул что, то будет создана некая экспертная группа, которая будет собирать и мониторить общественное мнение. «Сам проект Основного закона скоро появится на официальном сайте парламента», - заключил глава отдела информационной политики аппарата президента.

Источник: Кабар