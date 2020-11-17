Авторами проекта по внесению новой редакции Конституции КР являются депутаты ЖК - Анаркулов
Авторами проекта по внесению новой редакции Конституции КР и назначению референдума являются депутаты Жогорку Кенеша. Об этом агентству «Кабар» сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата президента КР Нургазы Анаркулов.
«Они привлекли экспертов и юристов и подготовили свой вариант Основного закона. Но чтобы внести документ на рассмотрение парламента, надо собрать не менее 2/3 голосов», — отметил Анаркулов.
Касаясь конституционного совещания, он подчеркнул что, то будет создана некая экспертная группа, которая будет собирать и мониторить общественное мнение. «Сам проект Основного закона скоро появится на официальном сайте парламента», - заключил глава отдела информационной политики аппарата президента.
Источник: Кабар
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