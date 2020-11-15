Исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на Артема Новикова

Исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на Артема Новикова

Приостановлены должностные полномочия премьер-министра до определения результатов выборов Президента, сообщает пресс-служба правительства КР.

«В соответствии со статьёй 21 конституционного Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» приостановлены должностные полномочия премьер-министра КР до определения результатов выборов президента КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Согласно этому же распоряжению, в соответствии со статьёй 19 конституционного закона КР «О Правительстве КР» исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на Первого вице-премьер-министра.

Пост первого вице-премьер-министра занимает Артем Новиков.

Источник: Кабар