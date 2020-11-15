Выборы президента 2021: ЦИК завершил прием документов. 63 кандидата. Полный список

ЦИК завершил прием документов от граждан, которые намереваются выдвинуть свои кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики.

Срок подачи документов завершился 14 ноября в полночь. Регистрация кандидатов завершится 14 декабря 2020 года.



ЦИК сообщил о 65 гражданах, которые уже успели подать свои заявления. Однако двое из них свои заявления отозвали. Свои кандидатуры в рамках самовыдвижения выдвинули 62 гражданина, 1 выдвинут политической партией (С.Турдумалиев, партия«Улутман»).





1. Адахан Мадумаров



2. Арстанбек Абдылдаев



3. Кубан Чороев



4. Назарбек Нышанов



5. Бектур Асанов



6. Бакыт Бакетаев (отозвал 13 ноября)



7. Канатбек Исаев



8. Абдыкаар Сыдыков



9. Сазыкбай Турдумалиев



10. Нурлан Мотуев



11. Рашид Тагаев



12. Женишбек Байгуттиев



13. Клара Сооронкулова



14. Аймен Касенов



15. Азамат Эсенбеков



16. Кубанычбек Кадыров



17. Садык Шер-Нияз



18. Урустам Кабылбеков



19. Ильгиз Товкеев



20. Бактыбек Калмаматов



21. Элеонора Турдубекова



22. Жамбыл Камчиев



23. Мыктыбек Арстанбек



24. Токтайым Уметалиева



25. Арстанбек Малиев



26. Анар Зарипова



27. Куттумидин Базаркулов



28. Бакыт Романов



29. Турсунбек Жумабеков



30. Имамидин Ташов



31. Ербол Токтогулов



32. Карагач Исмаилова



33. Марат Кайыпов



34. Бакир уулу Турсунбай



35. Курсан Асанов



36. Медер Болгомбаев



37. Темирлан Ормуков



38. Садыр Жапаров



39. Каныбек Иманалиев



40. Орозобек Мадинов



41. Анаркуль Араева



42. Акжолтой Тукунов



43. Равшан Жээнбеков



44. Тынчтык Акжолтоев



45. Айбек Эркетаев



46. Санжарбек Энназаров



47. Юлия Лилиенталь



48. Чынгыз Капаров



49. Жаныбек Суйуналиев



50. Жеенбек Искендеров



51. Кубанычбек Исабеков



52. Базарбай Темишов



53. Бакытбек Жумагулов



54. Бакыт Керимбеков



55. Елена Клипачева



56. Эльдар Абакиров



57. Улукбек Кочкоров



58. Кубанычбек Токтосунов



59. Адилет Маматов



60. Жыпаркул Тургуналиев (отозвал 14 ноября)



61. Султан Аджиматов



62. Бабур Тольбаев



63. Абдиль Сегизбаев



64. Мирлан Калыбеков



65. Саматбек Ибраев



Среди кандидатов 8 женщин, 55 мужчин.

Источник: Акипресс