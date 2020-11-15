Cадыр Жапаров: Я как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах

Бишкек, "Саясат. kg". Обращение исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министра Садыра Жапарова к народу Кыргызстана

Обращение исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министра Садыра Жапарова к народу Кыргызстана:

"Дорогие соотечественники!

Как вы знаете, в нашей стране идет процесс подготовки к президентским выборам. Я тоже решил испытать свое счастье и сегодня подал заявление для участия в выборах на пост Президента, в связи с чем и обращаюсь к вам.

Массовые нарушения законодательства во время парламентских выборов стали причиной народных волнений 5-6 октября.

В акциях протеста в городе Бишкек и других регионах участвовали тысячи людей. Они потребовали проведения повторных выборов и отставки Президента.

В результате Центральная избирательная комиссия была вынуждена отменить результаты выборов 4 октября.

По требованию народа прежнее Правительство ушло в отставку, и в порядке, определенном в Конституции, было сформировано новое Правительство.

Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия Президента.

Несомненно, это был одним из судьбоносных событий в Кыргызстане в начале XXI века.

Эта победа стала победой всего народа Кыргызстана.

Народная власть за короткое время восстановила стабильность в общественно-политической жизни страны.

Все международные обязательства, а также подписанные к настоящему времени двусторонние и многосторонние соглашения и договоры выполняются в полном объеме.

В то же время, дорогие соотечественники, у нас есть очень важные и сложные вопросы, которые нам с вами нужно решить не откладывая.

Во-первых. Идет подготовка к конституционной реформе.

В ближайшие дни проект новой Конституции будет подготовлен, его внесут на рассмотрение Жогорку Кенеша или конституционного совещания.

При рассмотрении изменений в Основной закон будут учтены предложения каждого гражданина страны.

Если проект новой Конституции будет поддержан народом, в стране будет создана новая система правления.

Во-вторых. Как известно, Жогорку Кенеш принял соответствующий Закон, и я его подписал. Согласно ему, следующие парламентские выборы планируется провести в марте-мае 2021 года, после завершения конституционных реформ.

Кроме того, внесением изменений в соответствующий закон теперь не будет Формы № 2, снижен порог избирательного залога.

Этого требовал наш народа, и мы это сделали!

Организацией и проведением следующих парламентских выборов будет заниматься новый состав Центральной избирательной комиссии.

В-третьих. Центральная избирательная комиссия назначила досрочные президентские выборы на 10 января будущего года.

Дорогие соотечественники!

В связи с этим, как ранее заявлял, я решил сложить с себя полномочия Президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах.

Хочу поблагодарить все политические силы, общественных деятелей, представителей гражданского общества, медиа сферы, научной и творческой интеллигенции, поддержавших мою кандидатуру.

Выражаю большую благодарность депутатам Жогорку Кенеша, которые учитывая сложившуюся политическую ситуацию, несмотря на давление различных политических сил, трижды оказали мне доверие. Помимо этого, благодарю руководителей всех ветвей государственной власти, государственных и местных органов за совместную работу.

Ко всем своим будущим оппонентам отношусь с уважением и желаю им успеха.

В то же время призываю не допустить разделения страны на север и юг, на рода и племена, регионы или родственников.

Сохранять мир и стабильность в стране, интересы народа и государства ставить выше личных амбиций.

Мир в стране, единство народа и безопасность нашего общества — это самые важные вещи.

Для всех нас судьба нашего государства и родного народа должны быть дороже всего.

Мы все являемся кыргызстанцами!

Мы единый и многонациональный народ!

У нас разные политические взгляды, но наша цель одна: обеспечить светлое будущее нашей стране – Кыргызстану.

Желаю всем своим соотечественникам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Да будет мир, единство и согласие в нашем народе и в нашей любимой стране. Пусть процветает наше государство!

Благодарю за внимание".