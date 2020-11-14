Равшан Джеенбеков подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

Равшан Джеенбеков подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

В ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения обратился Джеенбеков Равшан Бабырбекович, 1970 года рождения (временно не работает).

Напомним, выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.

Срок приема заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике истекает сегодня в 23:59.

На данный момент в ЦИК находятся документы 42 кандидатов:

1. Абдыкаар Сыдыков — пенсионер;

2. Адахан Мадумаров — лидер партии «Бутун Кыргызстан»;

3. Азамат Эсенбеков — бывший аким Московского района;

4. Аймен Касенов — бывший член правления РКФР;

5. Арстанбек Абдылдаев — активист;

6. Бектур Асанов — экс-глава Джалал-Абадской области;

7. Женишбек Байгуттиев — советник совета директоров банка «Толубай»;

8. Канат Исаев — экс-спикер ЖК, лидер партии «Кыргызстан»;

9. Клара Сооронкулова — лидер партии «Реформа»;

10. Кубан Чороев — экономист;

11. Кубанычбек Кадыров — экс-замглавы МВД;

12. Назарбек Нышанов — активист;

13. Нурлан Мотуев — активист;

14. Рашид Тагаев — экс-директор филиала «Газпром» в Оше;

15. Сазыкбай Турдумалиев — глава партии «Улутман»;

16. Элеонора Турдубекова — заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева;

17. Садык Шер-Нияз – экс-депутат ЖК КР;

18. Урустам Кабылбеков — президент ОЭФСЛ «Монгу» им. Мерцбахера;

19. Ильгиз Товкеев – временно безработный;

20. Бактыбек Калмаматов – временно безработный;

21. Камчиев Жамбылбек — президент Общественного фонда «Куудул-Аралаш»;

22. Арстанбек Мыктыбек — директор Центра развития халал-индустрии;

23. Арсланбек Малиев — президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами;

24. Токтайым Уметалиева – редактор газеты «Ай-Данек»;

25. Бакыт Романов — временно не работает;

26. Куттуумидин Базаркулов — директор фонда «Дербиш»;

27. Анар Зарипова — декан КНУ им. Ж. Баласагына;

28. Ташов Имамидин — генеральный директор ОсОО «KG Group»;

29. Токтогулов Ербол — безработный;

30. Жумабеков Турсунбек — директор ОсОО «МЭНЭС»;

31. Исмаилова Карагач — учитель в СШ №44;

32. Кайыпов Марат — экс-министр юстиции;

33. Бакир уулу Турсунбай — генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане»;

34. Асанов Курсан — бывший заместитель главы МВД;

35. Болгомбаев Медер — генеральный директор ОАО «Шоппинг онлайн центр»,

36. Ормуков Темирлан — безработный,

37. Садыр Жапаров — премьер-министр КР,

38. Иманалиев Каныбек — депутат ЖК,

39. Мадинов Орозобек — адвокат,

40. Араева Анаркуль — пенсионер,

41. Джеенбеков Равшан — временно не работает,

42. Тукунов Акжолтой — председатель общественного объединения «Балыкчы Ак-Жол Ынтымагы».

Источник: Элгезит