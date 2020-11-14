Равшан Джеенбеков подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах
В ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения обратился Джеенбеков Равшан Бабырбекович, 1970 года рождения (временно не работает).
Напомним, выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.
Срок приема заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике истекает сегодня в 23:59.
На данный момент в ЦИК находятся документы 42 кандидатов:
1. Абдыкаар Сыдыков — пенсионер;
2. Адахан Мадумаров — лидер партии «Бутун Кыргызстан»;
3. Азамат Эсенбеков — бывший аким Московского района;
4. Аймен Касенов — бывший член правления РКФР;
5. Арстанбек Абдылдаев — активист;
6. Бектур Асанов — экс-глава Джалал-Абадской области;
7. Женишбек Байгуттиев — советник совета директоров банка «Толубай»;
8. Канат Исаев — экс-спикер ЖК, лидер партии «Кыргызстан»;
9. Клара Сооронкулова — лидер партии «Реформа»;
10. Кубан Чороев — экономист;
11. Кубанычбек Кадыров — экс-замглавы МВД;
12. Назарбек Нышанов — активист;
13. Нурлан Мотуев — активист;
14. Рашид Тагаев — экс-директор филиала «Газпром» в Оше;
15. Сазыкбай Турдумалиев — глава партии «Улутман»;
16. Элеонора Турдубекова — заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева;
17. Садык Шер-Нияз – экс-депутат ЖК КР;
18. Урустам Кабылбеков — президент ОЭФСЛ «Монгу» им. Мерцбахера;
19. Ильгиз Товкеев – временно безработный;
20. Бактыбек Калмаматов – временно безработный;
21. Камчиев Жамбылбек — президент Общественного фонда «Куудул-Аралаш»;
22. Арстанбек Мыктыбек — директор Центра развития халал-индустрии;
23. Арсланбек Малиев — президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами;
24. Токтайым Уметалиева – редактор газеты «Ай-Данек»;
25. Бакыт Романов — временно не работает;
26. Куттуумидин Базаркулов — директор фонда «Дербиш»;
27. Анар Зарипова — декан КНУ им. Ж. Баласагына;
28. Ташов Имамидин — генеральный директор ОсОО «KG Group»;
29. Токтогулов Ербол — безработный;
30. Жумабеков Турсунбек — директор ОсОО «МЭНЭС»;
31. Исмаилова Карагач — учитель в СШ №44;
32. Кайыпов Марат — экс-министр юстиции;
33. Бакир уулу Турсунбай — генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане»;
34. Асанов Курсан — бывший заместитель главы МВД;
35. Болгомбаев Медер — генеральный директор ОАО «Шоппинг онлайн центр»,
36. Ормуков Темирлан — безработный,
37. Садыр Жапаров — премьер-министр КР,
38. Иманалиев Каныбек — депутат ЖК,
39. Мадинов Орозобек — адвокат,
40. Араева Анаркуль — пенсионер,
41. Джеенбеков Равшан — временно не работает,
42. Тукунов Акжолтой — председатель общественного объединения «Балыкчы Ак-Жол Ынтымагы».
Источник: Элгезит
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