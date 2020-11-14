В Москве состоялась встреча первого вице-премьер-министра КР Артема Новикова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического и культурно-гуманитарного направления

В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию в Москве состоялась встреча сопредседателей Российско-Кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Артем Новиков отметил стабилизацию политической ситуации в Кыргызстане и возврат политических процессов в конституционное поле. Он проинформировал, что на 10 января 2021 года назначены досрочные выборы президента страны.

Подчеркнуто, что КР остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам, строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров, а также защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории республики.

По итогам встречи подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях развития и модернизации системы налогового администрирования с учетом опыта Федеральной налоговой службы России. Предоставляемая техническая помощь позволит в течение двух лет перейти Налоговой службе КР на новый прозрачный метод администрирования налогов, искоренить коррупционные проявления и реализовать в полной мере сервисную модель обслуживания налогоплательщиков через передовые цифровые технологии.

Также сопредседатели межправкомиссии договорились в течение месяца подготовить и подписать план совместных действий по увеличению двустороннего товарооборота между странами.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества регулярных авиасообщений с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Данный вопрос будет рассмотрен по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в государствах.

В заключение сопредседатели подтвердили стремление к дальнейшему укреплению и активизации политических, экономических и культурно-гуманитарных контактов в духе стратегического союзничества.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР