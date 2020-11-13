(Фото) Число желающих побороться за пост президента КР пополнилось еще 3 кандидатами. Всего - 27

Центризбирком заявление на участие в президентских выборах написали 27 граждан.
Как сообщает ведомство, с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратилась гражданка Зарипова Анар Аскарбековна, родившиеся 3 февраля 1966 года рождения, является деканом КНУ им. Ж. Баласагына.
Также с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин КР, Базаркулов Куттуумидин Дербишалиевич, 23 апреля 1968 год рождения. Он является директором фонда «Дербиш».Кроме того, с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин Романов Бакыт Асылбекович, родившийся 6 февраля 1980 год рождения, временно не работает. Напомним, ранее свои кандидатуры выдвинули следующие граждане Кыргызстана:
1. Абдыкаар Сыдыков — пенсионер;
2. Адахан Мадумаров — лидер партии «Бутун Кыргызстан»;
3. Азамат Эсенбеков — бывший аким Московского района;
4. Аймен Касенов — бывший члена правления РКФР;
5. Арстан Алай — активист;
6. Бектур Асанов — бывший глава Джалал-Абадской области;
7. Женишбек Байгуттиев — советник совета директоров банка «Толубай»;
8. Канат Исаев — экс-спикер ЖК;
9. Клара Сооронкулова — общественный и политический деятель, экс-судья Конституционной палаты;
10. Кубан Чороев — экономист;
11. Кубанычбек Кадыров — экс-замглавы МВД;
12. Назарбек Нышанов — активист;
13. Нурлан Мотуев — активист;
14. Рашид Тагаев — экс-директор филиала «Газпром» в Оше;
15. Сазыкбай Турдумалиев — глава партии «Улутман»;
16. Элеонора Турдубекова - заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева;
17. Садык Шер-Нияз – экс-депутат;
18. Урустам Кабылбеков - президент ОЭФСЛ «Монгу» им. Мерцбахера;
19. Ильгиз Товкеев – временно безработный;
20. Бактыбек Калмаматов – временно безработный;
21. Камчиев Жамбылбек - президент Общественного фонда «Куудул-Аралаш»;
22. Арстанбек Мыктыбек - директор Центра развития халал-индустрии;
23. Арсланбек Малиев Касымакунович - президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами;
24. Токтайым Уметалиева – редактор газеты «Ай-Данек».
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