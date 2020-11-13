(Фото) Число желающих побороться за пост президента КР пополнилось еще 3 кандидатами. Всего - 27

Центризбирком заявление на участие в президентских выборах написали 27 граждан.

Как сообщает ведомство, с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратилась гражданка Зарипова Анар Аскарбековна, родившиеся 3 февраля 1966 года рождения, является деканом КНУ им. Ж. Баласагына.

Также с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения в ЦИК КР обратился гражданин КР, Базаркулов Куттуумидин Дербишалиевич, 23 апреля 1968 год рождения. Он является директором фонда «Дербиш».