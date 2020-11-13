США профинансируют президентские выборы в Кыргызстане
Правительство США объявило о намерении оказать финансовую помощь в проведении предстоящих президентских и парламентских выборов
Накануне на сайте посольства Соединенных Штатов в КР появилась информация о том, что американское правительство поддержит страну в преддверии досрочных президентских выборов. Средства будут выделены посредством взаимодействия с Агентством США по международному развитию USAID.
«USAID поддерживает Кыргызскую Республику на пути построения независимого демократического государства с начала 1990-х годов. Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы помогать правительству Кыргызстана, его народу и группам гражданского общества, куда входят простые граждане, защищать демократические институты, поддерживать права человека и проводить свободные и справедливые выборы. Соединенные Штаты Америки с оптимизмом ожидают наступления новой эры прозрачного демократического управления, активного гражданского общества и справедливых выборов в Кыргызской Республике, что будет способствовать политической стабильности и экономическому процветанию», — говорится в сообщении посольства.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!