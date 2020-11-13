США профинансируют президентские выборы в Кыргызстане

США профинансируют президентские выборы в Кыргызстане

Правительство США объявило о намерении оказать финансовую помощь в проведении предстоящих президентских и парламентских выборов

Накануне на сайте посольства Соединенных Штатов в КР появилась информация о том, что американское правительство поддержит страну в преддверии досрочных президентских выборов. Средства будут выделены посредством взаимодействия с Агентством США по международному развитию USAID.

«USAID поддерживает Кыргызскую Республику на пути построения независимого демократического государства с начала 1990-х годов. Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы помогать правительству Кыргызстана, его народу и группам гражданского общества, куда входят простые граждане, защищать демократические институты, поддерживать права человека и проводить свободные и справедливые выборы. Соединенные Штаты Америки с оптимизмом ожидают наступления новой эры прозрачного демократического управления, активного гражданского общества и справедливых выборов в Кыргызской Республике, что будет способствовать политической стабильности и экономическому процветанию», — говорится в сообщении посольства.

Источник: vesti.kg