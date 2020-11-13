Жапаров и Мишустин обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества

Жапаров и Мишустин обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров провёл телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба правительства КР, в ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19.

«Кыргызская сторона всегда остается неизменной ранее определённому внешнеполитическому курсу и придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Со своей стороны готов приложить необходимые усилия по дальнейшему взаимодействию и продвижению комплекса актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», - подчеркнул Садыр Жапаров.

В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о необходимости продолжить тесные контакты между Правительствами двух стран.

В завершение стороны выразили обоюдную приверженность ранее достигнутым соглашениям и договоренностям.

Источник: Кабар