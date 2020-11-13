Жапаров и Мишустин обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества
Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров провёл телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Как сообщает пресс-служба правительства КР, в ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19.
«Кыргызская сторона всегда остается неизменной ранее определённому внешнеполитическому курсу и придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Со своей стороны готов приложить необходимые усилия по дальнейшему взаимодействию и продвижению комплекса актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», - подчеркнул Садыр Жапаров.
В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о необходимости продолжить тесные контакты между Правительствами двух стран.
В завершение стороны выразили обоюдную приверженность ранее достигнутым соглашениям и договоренностям.
Источник: Кабар
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